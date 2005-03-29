Tausche Familie - Staffel 7 Folge 1 - Csapot vs. GassnerJetzt kostenlos streamen
Tausche Familie
Folge 1: Tausche Familie - Staffel 7 Folge 1 - Csapot vs. Gassner
85 Min.Folge vom 29.03.2005Ab 6
Der arbeitslose und dem Alkohol nicht abgeneigte Wiener Michael Csapot (52), auch Kugelfisch genannt, verlässt für eine Woche seine ebenfalls arbeitslose Tochter Nicole (21) und deren Tochter Michelle (2). Seinen Platz wird der 42-jährige Unternehmer Tony Gassner aus St. Johann im Pongau einnehmen, der wiederum seine Frau Silvia (39) und die gemeinsame Tochter Ronja (7) zurücklässt. Während der ehemalige Kellner Michael im Salzburger Land in Tony's "Heavy Metal Shop" steht und bedienen muss, taucht Tony selbst indes in der Wiener Leopoldstadt in die Welt von Fußball und Alkoholexzessen ein - Chaos vorprogrammiert!
Weitere Folgen in Staffel 7
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Tausche Familie
Alle 18 Staffeln und Folgen
Genre:Reality
Produktion:AT, 2004
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© ProsiebenSat.1 PULS4