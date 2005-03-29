Zum Inhalt springenBarrierefrei
ATVStaffel 7Folge 1vom 29.03.2005
85 Min.Folge vom 29.03.2005Ab 6

Der arbeitslose und dem Alkohol nicht abgeneigte Wiener Michael Csapot (52), auch Kugelfisch genannt, verlässt für eine Woche seine ebenfalls arbeitslose Tochter Nicole (21) und deren Tochter Michelle (2). Seinen Platz wird der 42-jährige Unternehmer Tony Gassner aus St. Johann im Pongau einnehmen, der wiederum seine Frau Silvia (39) und die gemeinsame Tochter Ronja (7) zurücklässt. Während der ehemalige Kellner Michael im Salzburger Land in Tony's "Heavy Metal Shop" steht und bedienen muss, taucht Tony selbst indes in der Wiener Leopoldstadt in die Welt von Fußball und Alkoholexzessen ein - Chaos vorprogrammiert!

ATV
