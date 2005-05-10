Tausche Familie - Staffel 7 Folge 7 - Aigner vs. WohlfahrtJetzt kostenlos streamen
Tausche Familie
Folge 7: Tausche Familie - Staffel 7 Folge 7 - Aigner vs. Wohlfahrt
Der Sicherheitsbedienstete Manfred Wohlfart (37) lebt mit seiner Frau Monika (42), der gemeinsamen Tochter Melanie (5), Monikas Kindern aus früheren Bekanntschaften Rene (15), Tanja (20) und deren Freund auf 94m² im 10. Bezirk. Manfreds Platz nimmt der kaufmännische Angestellte Helmut Aigner (47) aus Wien 22 ein. Familie Aigner lebt in einem kleinen Gartenhaus mit Pool am Stadtrand von Wien. Helmut und die 44-jährige Herta sind seit stolzen 28 Jahren verheiratet und leben gemeinsam mit den Söhnen Jürgen (25) und Stefan (19) auf 180m². Während Familienmensch Helmut eine absolute Patchwork Familie vorfindet, muss sich Manfred mit dem biederen Vorstadtleben auseinandersetzen.
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