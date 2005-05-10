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Tausche Familie

Tausche Familie - Staffel 7 Folge 7 - Aigner vs. Wohlfahrt

ATVStaffel 7Folge 7vom 10.05.2005
Tausche Familie - Staffel 7 Folge 7 - Aigner vs. Wohlfahrt

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Tausche Familie

Folge 7: Tausche Familie - Staffel 7 Folge 7 - Aigner vs. Wohlfahrt

85 Min.Folge vom 10.05.2005Ab 6

Der Sicherheitsbedienstete Manfred Wohlfart (37) lebt mit seiner Frau Monika (42), der gemeinsamen Tochter Melanie (5), Monikas Kindern aus früheren Bekanntschaften Rene (15), Tanja (20) und deren Freund auf 94m² im 10. Bezirk. Manfreds Platz nimmt der kaufmännische Angestellte Helmut Aigner (47) aus Wien 22 ein. Familie Aigner lebt in einem kleinen Gartenhaus mit Pool am Stadtrand von Wien. Helmut und die 44-jährige Herta sind seit stolzen 28 Jahren verheiratet und leben gemeinsam mit den Söhnen Jürgen (25) und Stefan (19) auf 180m². Während Familienmensch Helmut eine absolute Patchwork Familie vorfindet, muss sich Manfred mit dem biederen Vorstadtleben auseinandersetzen.

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