Der Schichtarbeiter und Rapidfan Franzi Freistätter (28) lebt mit seiner Freundin Petra Preisner (26), deren Sohn Dominik Preisner (4) und ihrer Schwester Natascha Preisner(17) im 21. Wiener Gemeindebezirk. Petra ist von Franzi im 5. Monat schwanger, der kleine Dominik stammt aus einer früheren Beziehung. In Bregenz lebt der Magier und Feuerschlucker Egon Rusch (49) der sich bereits als "Mr. Piffikus" einen Namen gemacht hat. Seine Frau Kornelia (41) gibt in der Familie den Ton an und bestimmt den Alltag. Von den 6 Kindern leben noch Daniel Rusch (16) Viviane Rusch (12), und Nesthäckchen Desiree Rusch (9) zuhause. Sohn Dominik Rusch (24) wohnt zwar nicht mehr im Haus, ist aber aufgrund seiner momentanen Arbeitslosigkeit auf seine Eltern angewiesen und fast täglich anwesend. Der Magier Egon hat sich fest vorgenommen seine neue Tauschfrau zu verzaubern...
