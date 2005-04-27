Tausche Familie - Staffel 7 Folge 5 - Venturin vs. SteinbichlerJetzt kostenlos streamen
Tausche Familie
Folge 5: Tausche Familie - Staffel 7 Folge 5 - Venturin vs. Steinbichler
84 Min.Folge vom 27.04.2005Ab 6
Der Diskothekenbesitzer und DJ Christian Steinbichler (34) aus Hallein verlässt für eine Woche seine Lebensgefährtin Alexandra Wehrmann (26) und die gemeinsame Tochter Nadine (6). Seinen Platz nimmt die Astrologin und Geistheilerin Isolde Venturin (52) aus St. Martin bei Lofer ein, die wiederum ihre 3 Kinder Andreas (20), Martina (18) und Martin (10) zurücklässt. Während Partymensch Christian eine esoterische Familie ohne Vater vorfindet, muss sich die sonst ruhige Isolde in Christians Diskothek als DJ und Entertainer beweisen. Hier prallen zwei komplett unterschiedliche Welten aufeinander, was für Unterhaltung und vor allem Spannung sorgt!
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Tausche Familie
Alle 18 Staffeln und Folgen
Genre:Reality
Produktion:AT, 2004
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Season 1-4: ProSiebenSat.1 PULS 4 GmbH & © Season 1-8, Season 10-19: ProsiebenSat.1 PULS4 & © Season 5-8, Season 10-19: ProSiebenSat.1 PULS 4