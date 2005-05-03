Tausche Familie - Staffel 7 Folge 6 - Ledermüller-Ernst vs. SchmidJetzt kostenlos streamen
Tausche Familie
Folge 6: Tausche Familie - Staffel 7 Folge 6 - Ledermüller-Ernst vs. Schmid
Die 4-fache Mutter, Ehefrau und Gastwirtin Sonja Ledermüller-Ernst (42) aus Schardenberg in Oberösterreich tauscht für eine Woche Leben und Gewohnheiten mit dem 38-jährigen Autohändler Franz Schmid aus Langenrohr in Niederösterreich. Sonja ist seit 3 Jahren mit dem um 13 Jahre jüngeren Andreas verheiratet - aus dieser Ehe stammt Nesthäkchen Jan (4 Monate). Aus Sonjas erster Ehe stammen Sandra (23) und Daniela (26). Die 16-jährige Kerstin stammt aus einer weiteren Partnerschaft. Der passionierte Autofahrer Franz Schmid hat seine Frau Vera vor 21 Jahren in der Fahrschule kennen gelernt und führt mit ihr seit 1988 den Familienbetrieb. Mit Sohn Franzi junior (9), der seine Mutter rund um die Uhr beschäftigt, wohnen sie in einem Haus und Garten (900m²) in der Nähe des Betriebs.
