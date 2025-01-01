Taxi, bitte - Staffel 1 Folge 4Jetzt kostenlos streamen
Taxi, bitte
Folge 4: Taxi, bitte - Staffel 1 Folge 4
48 Min.Ab 6
Rudi hat in Tulln eine vegane Eisschwimmerin an Bord. Tom aus Graz hat das ganze Universum im Auto sitzen und der alt eingesessene Wiener Taximeister Mianji bringt einen Fiakerkutscher zu seinem Arbeitsplatz.
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Taxi, bitte
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Dokumentation
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© ProsiebenSat.1 PULS4