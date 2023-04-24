Zum Inhalt springenBarrierefrei
Taxi, bitte

Staffel 1 Folge 8: Grün-weiß gesegnete Fahrt

PULS 4Staffel 1Folge 8vom 24.04.2023
49 Min.Folge vom 24.04.2023Ab 6

Bei Rudi steigt heute der Rapid-Pfarrer ein. Für den Taxifahrer ist das eine Top-Gelegenheit, mal wieder die Kirche zu besuchen. Im nächtlichen Graz hat Taxler Tom eine Auftragsfahrt und wird zum Lieferservice.

