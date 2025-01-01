Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Taxi, bitte

Staffel 1 Folge 9: Peitsche statt Dienstwaffe

PULS 4Staffel 1Folge 9
Staffel 1 Folge 9: Peitsche statt Dienstwaffe

Staffel 1 Folge 9: Peitsche statt DienstwaffeJetzt kostenlos streamen

Taxi, bitte

Folge 9: Staffel 1 Folge 9: Peitsche statt Dienstwaffe

48 Min.Ab 6

Taxler Rudi ist wieder unterwegs und führt einen Karatemeister zu seinen Schülern. Walter holt eine "echte" Polizistin ab, die zu einem Geburtstagsfest muss. Und für Herr Mianji geht's in eine Hornmacherei.

Weitere Folgen in Staffel 1

Alle Staffeln im Überblick

Taxi, bitte
PULS 4
Taxi, bitte

Taxi, bitte

Alle 1 Staffeln und Folgen