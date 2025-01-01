Staffel 1 Folge 9: Peitsche statt DienstwaffeJetzt kostenlos streamen
Folge 9: Staffel 1 Folge 9: Peitsche statt Dienstwaffe
48 Min.
Taxler Rudi ist wieder unterwegs und führt einen Karatemeister zu seinen Schülern. Walter holt eine "echte" Polizistin ab, die zu einem Geburtstagsfest muss. Und für Herr Mianji geht's in eine Hornmacherei.
