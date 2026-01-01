Taxi, bitte
1 StaffelAb 6
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Taxi, bitte
Skurrile Charaktere, lustige Geschichten und egal ob bei Tag oder bei Nacht: Taxifahrer:innen erleben die echten Alltagsgeschichten auf der Straße! Das macht sie zu Geschichtenerzählern, Entertainern und auch Hobbypsychologen.
Genre:Dokumentation
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Season 1: ProsiebenSat.1 PULS4 & © Season 1: ProSiebenSat.1 PULS 4
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