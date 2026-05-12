Teen Mom 2
Folge 12: Fernbedienung
40 Min.Folge vom 12.05.2026Ab 12
Als die Dreharbeiten aufgrund des Virus nicht mehr sicher sind, filmen sich die Moms selbst. Leah und Jeremy werden durch Leahs Buchveröffentlichung mit ihrer Vergangenheit konfrontiert. Jade muss während des Lockdowns den Salon schließen.
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Teen Mom 2
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Elternschaft
Produktion:US, 2011
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 6-9, Season 11: MTV & © Season 9-10: MTV Germany