Teen Mom 2
Folge 13: Ungewohnte Zeiten
40 Min.Folge vom 12.05.2026Ab 12
Nachdem die landesweite Quarantäne beendet wurde, muss Briana entscheiden, ob sie ihren Sohn Nova zurück in die Schule schicken möchte, oder nicht. Chelsea und Cole versuchen währenddessen noch ein weiteres Mal mit einem Baby.
Weitere Folgen in Staffel 10
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Teen Mom 2
Alle 2 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Elternschaft
Produktion:US, 2011
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 6-9, Season 11: MTV & © Season 9-10: MTV Germany