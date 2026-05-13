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Teen Mom 2

Bizarre neue Welt

MTV liveStaffel 10Folge 14vom 13.05.2026
Bizarre neue Welt

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Teen Mom 2

Folge 14: Bizarre neue Welt

39 Min.Folge vom 13.05.2026Ab 12

Kail bekommt ihr viertes Kind. Chelsea sorgt sich um ihre Gesundheit aufgrund von Coles COVID-19-Sorgen. Briana und Devoin streiten über Finanzen. Leahs Welt steht kopf mit allen drei Kindern zu Hause. Jade wirft Sean vor, unmotiviert zu sein.

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