The Big Bang Theory
Folge 10: Kleines Gefäß mit Honig
21 Min.Folge vom 16.12.2025
Sheldon ist fest davon überzeugt, schwer krank zu sein, und lässt sich von Stephanie immer wieder auf alle möglichen eingebildeten Krankheiten untersuchen. Er dringt sogar bis ins Krankenhaus vor, um von ihr kostspielige Untersuchungen zu erhalten. Irgendwann hat Stephanie genug: Sie diagnostiziert eine Kehlkopfentzündung und verbietet Sheldon, auch nur noch ein einziges Wort zu sagen ... Schließlich lernt Stephanie Penny kennen ...
Genre:Sitcom
Produktion:US, 2007
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Warner Bros. Entertainment GmbH
Enthält Produktplatzierungen