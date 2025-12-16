Zum Inhalt springenBarrierefrei
The Big Bang Theory

Unflotter Dreier

Staffel 2Folge 9vom 16.12.2025
Unflotter Dreier

The Big Bang Theory

Folge 9: Unflotter Dreier

21 Min.Folge vom 16.12.2025

Sheldon will unbedingt, dass Leonard und Stephanie ein Paar bleiben. Denn er hält sie für die einzige annehmbare Frau, mit der Leonard je zusammen war. Außerdem fehlte ihm bisher ein Schiffsarzt für seine Enterprise-Crew. Deswegen versucht Sheldon, Penny zu überzeugen, nicht als Stephanies Rivalin in Erscheinung zu treten. Als Stephanie die erste Nacht bei Leonard verbringt, stört Sheldon die beiden versehentlich ...

