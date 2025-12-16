The Big Bang Theory
Folge 9: Unflotter Dreier
21 Min.Folge vom 16.12.2025
Sheldon will unbedingt, dass Leonard und Stephanie ein Paar bleiben. Denn er hält sie für die einzige annehmbare Frau, mit der Leonard je zusammen war. Außerdem fehlte ihm bisher ein Schiffsarzt für seine Enterprise-Crew. Deswegen versucht Sheldon, Penny zu überzeugen, nicht als Stephanies Rivalin in Erscheinung zu treten. Als Stephanie die erste Nacht bei Leonard verbringt, stört Sheldon die beiden versehentlich ...
The Big Bang Theory
Genre:Sitcom
Produktion:US, 2007
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Warner Bros. Entertainment GmbH
Enthält Produktplatzierungen