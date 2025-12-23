The Big Bang Theory
Folge 11: Die Geschenk-Hypothese
21 Min.Folge vom 23.12.2025
Als Sheldon erfährt, dass Penny für ihn ein Weihnachtsgeschenk hat, möchte er sich erkenntlich zeigen und sich etwas Geeignetes für sie überlegen. Weil er sich nicht entscheiden kann, kauft er gleich mehrere Geschenke, um dann spontan zu entscheiden, welches angemessen ist ... Leonard ist noch immer in Penny verliebt. Doch die interessiert sich nur für den smarten Wissenschaftler David Underhill. Als sie jedoch erfährt, dass er verheiratet ist, sucht sie Leonards Nähe ...
Weitere Folgen in Staffel 2
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
The Big Bang Theory
Alle 9 Staffeln und Folgen
Genre:Sitcom
Produktion:US, 2007
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Warner Bros. Entertainment GmbH
Enthält Produktplatzierungen