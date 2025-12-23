Zum Inhalt springenBarrierefrei
PULS 4Staffel 2Folge 11vom 23.12.2025
Als Sheldon erfährt, dass Penny für ihn ein Weihnachtsgeschenk hat, möchte er sich erkenntlich zeigen und sich etwas Geeignetes für sie überlegen. Weil er sich nicht entscheiden kann, kauft er gleich mehrere Geschenke, um dann spontan zu entscheiden, welches angemessen ist ... Leonard ist noch immer in Penny verliebt. Doch die interessiert sich nur für den smarten Wissenschaftler David Underhill. Als sie jedoch erfährt, dass er verheiratet ist, sucht sie Leonards Nähe ...

