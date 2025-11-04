The Big Bang Theory
Folge 18: Herz zwei
21 Min.Folge vom 04.11.2025Ab 6
Während Priya Leonard überredet, seine Brille gegen Kontaktlinsen einzutauschen, treibt Howard Sheldon mit einem Kartentrick in den Wahnsinn. Sheldon ist überzeugt, dass er als zukünftiger Nobelpreisträger in der Lage ist, die Magie aufzudecken und stellt die verrücktesten Versuche an. Nachdem Priya Leonard nun noch neu eingekleidet hat, will sie, dass seine Ex-Freundin Penny nicht mehr so oft in seiner Wohnung ist. Leonard versucht, mit Penny wissenschaftlich darüber zu reden.
Weitere Folgen in Staffel 4
The Big Bang Theory
Alle 9 Staffeln und Folgen
Genre:Sitcom
Produktion:US, 2007
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Warner Bros. Entertainment GmbH
