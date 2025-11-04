Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
The Big Bang Theory

Herz zwei

PULS 4Staffel 4Folge 18vom 04.11.2025
Herz zwei

Herz zweiJetzt kostenlos streamen

The Big Bang Theory

Folge 18: Herz zwei

21 Min.Folge vom 04.11.2025Ab 6

Während Priya Leonard überredet, seine Brille gegen Kontaktlinsen einzutauschen, treibt Howard Sheldon mit einem Kartentrick in den Wahnsinn. Sheldon ist überzeugt, dass er als zukünftiger Nobelpreisträger in der Lage ist, die Magie aufzudecken und stellt die verrücktesten Versuche an. Nachdem Priya Leonard nun noch neu eingekleidet hat, will sie, dass seine Ex-Freundin Penny nicht mehr so oft in seiner Wohnung ist. Leonard versucht, mit Penny wissenschaftlich darüber zu reden.

Weitere Folgen in Staffel 4

Alle Staffeln im Überblick

The Big Bang Theory
PULS 4
The Big Bang Theory

The Big Bang Theory

Alle 9 Staffeln und Folgen