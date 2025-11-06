Zum Inhalt springenBarrierefrei
The Big Bang Theory

PULS 4Staffel 4Folge 22vom 06.11.2025
21 Min.Folge vom 06.11.2025Ab 6

Amy und Penny erfahren, dass Bernadette und Howard von Priya und Leonard zum Essen eingeladen wurden. Amy traut Priya nicht über den Weg und schickt Bernadette als Geheimagentin zu dem Essen, um an Informationen für sie und Penny zu kommen. Tatsächlich simst Bernadette interessante Details: Priya lästert über Pennys gescheiterte Schauspielkarriere. Im Gegenzug soll Bernadette behaupten, dass Penny in einem Film mit Angelina Jolie spielt. Das aber geht gehörig schief ...

