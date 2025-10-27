The Big Bang Theory
Folge 24: Männertausch
21 Min.Folge vom 27.10.2025Ab 6
Bernadette überrascht alle: Sie hat nicht nur ihren Doktortitel in der Tasche, sondern auch eine hoch bezahlte Anstellung in einem Pharmakonzern. Howard fühlt sich deswegen minderwertig ... Raj ist genervt von dem nächtlichen Lautstärkepegel, den Leonard und Priya verursachen. Leonard bietet ihm an, sein Zimmer bei Sheldon zu beziehen, dann hätte Raj seine Ruhe und das Paar wäre ungestört. Natürlich geht das aber nicht ohne Sheldons umfangreiche Gast-Mitbewohner-Vereinbarung ...
Weitere Folgen in Staffel 4
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
The Big Bang Theory
Alle 9 Staffeln und Folgen
Genre:Sitcom
Produktion:US, 2007
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Warner Bros. Entertainment GmbH
Enthält Produktplatzierungen