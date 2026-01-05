The Big Bang Theory
Folge 20: Sag's nicht weiter
20 Min.Folge vom 05.01.2026Ab 6
Als Amy Sheldon erzählt, dass Penny ihr anvertraut hat, Bernadette wolle sich von Howard trennen, interessiert ihn das überhaupt nicht. Amy schlägt daraufhin ein wissenschaftliches Experiment vor, das den sozialen Zusammenhalt der Gruppe anhand von Klatsch- und Tratschverbreitungen aufzeigen soll. Sie streuen zwei Gerüchte und erwarten die Ergebnisse ... Raj ist hocherfreut, dass Bernadette mit Howard Schluss machen möchte. Doch Howard bereitet einen Heiratsantrag vor ...
The Big Bang Theory
Genre:Sitcom
Produktion:US, 2007
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Warner Bros. Entertainment GmbH
Enthält Produktplatzierungen