Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
The Closer

Ausgedient

WarnerStaffel 1Folge 10vom 02.06.2026
Ausgedient

AusgedientJetzt kostenlos streamen

The Closer

Folge 10: Ausgedient

44 Min.Folge vom 02.06.2026Ab 12

Albert Turner, der Butler der reichen Familie Dutton, wird tot aufgefunden - allem Anschein nach hat er sich erhängt. Er stand unter Verdacht, seine Arbeitgeberin Angelina Dutton getötet zu haben. Der Staatsanwalt Thomas Yates ist auch in den Fall verwickelt, glaubt aber nicht, dass Albert der Täter war - er hat die drei erwachsenen Kinder der Duttons im Visier: Deanna, Devlin und Dennis. Als sich herausstellt, dass Albert ermordet wurde, lässt Brenda sie festnehmen.

Weitere Folgen in Staffel 1

Alle Staffeln im Überblick

The Closer
Warner
The Closer

The Closer

Alle 7 Staffeln und Folgen