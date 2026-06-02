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The Closer

Der einzige Zeuge

Staffel 1Folge 7vom 02.06.2026
Der einzige Zeuge

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The Closer

Folge 7: Der einzige Zeuge

44 Min.Folge vom 02.06.2026Ab 12

Als Richter Thompson nachts in einem Park ermordet aufgefunden wird, steht Brenda gleich vor zwei Problemen. Neben dem Täter muss sie zunächst den Sohn des Opfers finden. Keith ist Autist und womöglich Zeuge des Mordes. Nachdem sie ihn unverletzt im Kofferraum des Wagens seines Vaters findet, entpuppt sich die Kommunikation mit dem Jungen als sehr schwierig. Seine Antworten bestehen aus mysteriösen Zahlenreihen, die Brenda und ihr Team zu entschlüsseln versuchen.

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