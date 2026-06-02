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The Closer

Tödlicher Luxus

WarnerStaffel 1Folge 2vom 02.06.2026
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The Closer

Folge 2: Tödlicher Luxus

44 Min.Folge vom 02.06.2026Ab 12

Das Supermodel Heather Kingsley stirbt in ihrem Anwesen. Zunächst sieht es nach einem natürlichen Tod aus, doch Brenda wittert bald Mord. Tatsächlich wurde sie mit einer vergifteten Haarspülung getötet. Ihr Mann, der Schauspieler Dean Kingsley, entpuppt sich als wahrer Schürzenjäger, der seinen Gespielinnen viel versprach. Brendas Ermittlungen verlaufen jedoch holprig, da einige Mitglieder des Teams sich ihr nach wie vor widersetzen.

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