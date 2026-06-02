The Closer
Folge 12: Im Fadenkreuz
44 Min.Folge vom 02.06.2026Ab 12
Vor drei Jahren identifizierte die Polizei eine fast bis zur Unkenntlichkeit verstümmelte Leiche anhand ihres Gebisses als Lisa Barnes. Ihr vermeintlicher Mörder, der psychopathische Billy Croelick, sitzt seitdem im Todestrakt. Nun liegt Lisa Barnes erneut auf dem Obduktionstisch - dieses Mal ist sie es wirklich. Während Croelick freigelassen wird, müssen Brenda und ihr Team herausfinden, was vor drei Jahren geschah - wer war das Opfer, wer der Täter?
Weitere Folgen in Staffel 1
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Alle Staffeln im Überblick
The Closer
Alle 7 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi-Drama, Action
Produktion:US, 2005
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-7: Warner Bros. Entertainment GmbH