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The Hunt - Welcher Promi ist leichte Beute?

Neue Jäger, alte Geschichten: Jetzt wird’s persönlich

ProSiebenStaffel 1Folge 3vom 19.05.2026
Neue Jäger, alte Geschichten: Jetzt wird’s persönlich

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The Hunt - Welcher Promi ist leichte Beute?

Folge 3: Neue Jäger, alte Geschichten: Jetzt wird’s persönlich

67 Min.Folge vom 19.05.2026Ab 16

Jetzt wird aus der Jagd ein Teamspiel: Die Kandidat:innen müssen zusammenarbeiten, denn sobald ein:e Gejagte:r geschnappt wird, wechseln beide Seiten zu den Jäger:innen. Besonders für Max und Gloria wird die Situation zur Herausforderung. Doch damit nicht genug: Mit Sandra und Jochen ziehen zwei neue Gegner:innen ins Haus und bringen frischen Wind ins Spiel. Vor allem zwischen Max und Sandra knistert es sofort - die beiden verbindet offenbar eine gemeinsame Vergangenheit.

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