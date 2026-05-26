Ein überraschendes BündnisJetzt kostenlos streamen
The Hunt - Welcher Promi ist leichte Beute?
Folge 5: Ein überraschendes Bündnis
66 Min.Folge vom 26.05.2026Ab 12
Nach der vergangenen Jagd ist nichts mehr so wie bisher: Allianzen zerbrechen und das Misstrauen wächst. Die Nominierung entscheidet: Welche:r der drei Jäger:innen muss das Spiel verlassen? Die nächste Jagd hält eine große Überraschung bereit! Die Verstecke werden begrenzt und der Druck auf die Gejagten steigt. Und damit noch nicht genug: Es bildet sich ein überraschendes Bündnis. Wer kann noch wem vertrauen?
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The Hunt - Welcher Promi ist leichte Beute?
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Abenteuer, Reality
Produktion:DE, 2026
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1: Joyn