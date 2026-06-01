The Hunt - Welcher Promi ist leichte Beute?
Folge 7: Katz-und-Maus-Spiel
55 Min.Folge vom 02.06.2026Ab 12
Die letzte klassische Jagd startet - doch diesmal mit einem fatalen Twist: Nach und nach werden die Sektoren dichtgemacht. Jägerin Cecilia hat dabei ein klares Ziel in Sicht: Serkan und Max. Gehen sie ihr in die Fänge? Doch plötzlich dreht Serkan den Spieß um - das Katz-und-Maus-Spiel beginnt. Wer rettet sich ins Finale von "The Hunt" 2026?
Alle Staffeln im Überblick
The Hunt - Welcher Promi ist leichte Beute?
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Abenteuer, Reality
Produktion:DE, 2026
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1: Joyn