Serkans Entscheidung lässt alles eskalierenJetzt ohne Werbung streamen
The Hunt - Welcher Promi ist leichte Beute?
Folge 4: Serkans Entscheidung lässt alles eskalieren
66 Min.Folge vom 19.05.2026Ab 16
Die vierte Jagd startet und die Stimmung kippt endgültig. Serkan trifft bei der "Qual der Wahl“ eine Entscheidung, die ihm nicht nur neue Feind:innen einbringt, sondern auch alte Allianzen zerstört. Während im Wald gnadenlos gejagt wird, eskalieren Streit, Misstrauen und taktische Spielchen immer weiter. Sandra hat es gezielt auf Serkan abgesehen, Gloria verliert zunehmend die Nerven und selbst enge Bündnisse beginnen zu bröckeln. Im Kreis des Schicksals werden die Karten komplett neu gemischt.
Alle Staffeln im Überblick
The Hunt - Welcher Promi ist leichte Beute?
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Abenteuer, Reality
Produktion:DE, 2026
Altersfreigabe:
16
Copyrights:© Season 1: Joyn