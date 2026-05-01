Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Joyn+
The Hunt - Welcher Promi ist leichte Beute?

Serkans Entscheidung lässt alles eskalieren

ProSiebenStaffel 1Folge 4vom 19.05.2026
Joyn+
Serkans Entscheidung lässt alles eskalieren

Serkans Entscheidung lässt alles eskalierenJetzt ohne Werbung streamen

The Hunt - Welcher Promi ist leichte Beute?

Folge 4: Serkans Entscheidung lässt alles eskalieren

66 Min.Folge vom 19.05.2026Ab 16

Die vierte Jagd startet und die Stimmung kippt endgültig. Serkan trifft bei der "Qual der Wahl“ eine Entscheidung, die ihm nicht nur neue Feind:innen einbringt, sondern auch alte Allianzen zerstört. Während im Wald gnadenlos gejagt wird, eskalieren Streit, Misstrauen und taktische Spielchen immer weiter. Sandra hat es gezielt auf Serkan abgesehen, Gloria verliert zunehmend die Nerven und selbst enge Bündnisse beginnen zu bröckeln. Im Kreis des Schicksals werden die Karten komplett neu gemischt.

Alle Staffeln im Überblick

The Hunt - Welcher Promi ist leichte Beute?
ProSieben
The Hunt - Welcher Promi ist leichte Beute?

The Hunt - Welcher Promi ist leichte Beute?

Alle 1 Staffeln und Folgen