The Irrational - Kriminell logisch

Staffel 1Folge 3vom 26.03.2024
41 Min.Folge vom 26.03.2024Ab 12

Alec soll das Verhalten eines Piloten analysieren, der mit seiner Maschine in einem Waldstück nahe Washington abgestürzt ist. Obwohl alle Indizien auf menschliches Versagen hindeuten, wird Alec aus dem Fall nicht schlau. Als die Ermittler das Flugzeug genauer unter die Lupe nehmen, machen sie jedoch eine schreckliche Entdeckung.

