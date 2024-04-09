The Irrational - Kriminell logisch
Folge 5: Glücksbringer
41 Min.Folge vom 09.04.2024Ab 6
In Las Vegas erwartet Alec und sein Team ein neuer, mysteriöser Fall. Vor Ort treffen sie auf ihre ehemalige Kollegin Camille, die in großen Schwierigkeiten steckt. Offenbar ist sie in ein gefährliches Glücksspiel verwickelt. Kann Alec seine Fähigkeiten auch am Pokertisch gewinnbringend einsetzen?
Genre:Krimi-Drama
Produktion:US, 2023
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© NBC UNIVERSAL International GmbH