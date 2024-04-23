Original oder FälschungJetzt kostenlos streamen
The Irrational - Kriminell logisch
Folge 7: Original oder Fälschung
40 Min.Folge vom 23.04.2024Ab 12
Alec und Rose sind gerade dabei, sich besser kennenzulernen, als ihnen ein neuer Fall in die Quere kommt. Die beiden bekommen es zuerst mit einem gefälschten Kunstwerk und dann auch noch mit einem toten Galeristen zu tun. Schon bald wird klar, dass es sich bei der Fälschung nicht um ein Einzelstück handelt. Daraufhin beschließen die Ermittler, dem organisierten Verbrechen gemeinsam auf die Spur zu gehen.
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
The Irrational - Kriminell logisch
Alle 2 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi-Drama
Produktion:US, 2023
Altersfreigabe:
12GEWALT
Copyrights:© NBC UNIVERSAL International GmbH