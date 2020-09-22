Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
The Masked Singer Austria

The Masked Singer Austria - 3. Folge vom 22.09.2020

PULS 4Staffel 1Folge 3vom 22.09.2020
The Masked Singer Austria - 3. Folge vom 22.09.2020

The Masked Singer Austria - 3. Folge vom 22.09.2020 Jetzt kostenlos streamen

The Masked Singer Austria

Folge 3: The Masked Singer Austria - 3. Folge vom 22.09.2020

131 Min.Folge vom 22.09.2020Ab 6

PULS 4 entführtseine ZuseherInnen wieder in die fabelhafte Unterhaltungswelt von "The Masked Singer Austria". Jede Menge Zauber und Musik versprechen auf PULS 4 einen Abend voller Herz und Emotion, wenn die sieben verbliebenen Stars hinter ihren sieben Masken wieder auf der großen Bühne performen. Gemeinsam mit Moderatorin Arabella Kiesbauer versucht das Rate-Panel um Elke Winkens, Sasa Schwarzjirg und Nathan Trent die geheimnisvollen Hinweise mit den echten, unverfremdeten Stimmen während der Songs zu kombinieren und die wahre Identität der Undercoversänger zu entlarven.

Weitere Folgen in Staffel 1

Alle Staffeln im Überblick

The Masked Singer Austria
PULS 4
The Masked Singer Austria

The Masked Singer Austria

Alle 2 Staffeln und Folgen