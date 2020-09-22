The Masked Singer Austria - 3. Folge vom 22.09.2020 Jetzt kostenlos streamen
The Masked Singer Austria
Folge 3: The Masked Singer Austria - 3. Folge vom 22.09.2020
131 Min.Folge vom 22.09.2020Ab 6
PULS 4 entführtseine ZuseherInnen wieder in die fabelhafte Unterhaltungswelt von "The Masked Singer Austria". Jede Menge Zauber und Musik versprechen auf PULS 4 einen Abend voller Herz und Emotion, wenn die sieben verbliebenen Stars hinter ihren sieben Masken wieder auf der großen Bühne performen. Gemeinsam mit Moderatorin Arabella Kiesbauer versucht das Rate-Panel um Elke Winkens, Sasa Schwarzjirg und Nathan Trent die geheimnisvollen Hinweise mit den echten, unverfremdeten Stimmen während der Songs zu kombinieren und die wahre Identität der Undercoversänger zu entlarven.
Genre:Reality-spielshow, Unterhaltung
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© ProsiebenSat.1 PULS4