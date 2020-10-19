Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
The Masked Singer Austria

Die Geheimnisse von "The Masked Singer Austria" Staffel 1

PULS 4Staffel 1Folge 7vom 19.10.2020
Die Geheimnisse von "The Masked Singer Austria" Staffel 1

Die Geheimnisse von "The Masked Singer Austria" Staffel 1Jetzt kostenlos streamen

The Masked Singer Austria

Folge 7: Die Geheimnisse von "The Masked Singer Austria" Staffel 1

113 Min.Folge vom 19.10.2020Ab 6

Das große Rätsel der Masken ist gelüftet, doch nicht alle Geheimnisse von "The Masked Singer Austria" wurden beim Finale ans Tageslicht gebracht. "Hörst du mich Angst? Ich lache dir ins Gesicht," sagt Nadine Beiler. Die Sängerin kämpfte während ihrer Reise bei TMSA gegen ihre Klaustrophobie und berichtet, warum ein Motorradhelm für sie die optimale Lösung war. Die acht Undercoverstars zeigen sich so nah wie noch nie mit exklusivem, selbstgedrehtem Videomaterial bei ihrem TMSA-Abenteuer.

Weitere Folgen in Staffel 1

Alle Staffeln im Überblick

The Masked Singer Austria
PULS 4
The Masked Singer Austria

The Masked Singer Austria

Alle 2 Staffeln und Folgen