The Masked Singer Austria - 6. Folge vom 13.10.2020

PULS 4Staffel 1Folge 6vom 13.10.2020
126 Min.Folge vom 13.10.2020Ab 6

Nach über einem halben Jahr kommt es bei "The Masked Singer Austria" zum fulminanten Showdown. Der Lipizzaner, die Geistergräfin und der Yeti haben den Sprung ins große Finale geschafft und singen um die Trophäe, die goldenen Maske. Doch das Ratepanel um Elke Winkens, Sasa Schwarzjirg, Nathan Trent und Moderatorin Arabella Kiesbauer sind den Undercoverstars dicht auf den Fersen. Können sie die Identitäten der maskierten Promis noch vor dem letzten Auftritt entlarven?

