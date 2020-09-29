The Masked Singer Austria - 4. Folge vom 29.09.2020 Jetzt kostenlos streamen
The Masked Singer Austria
Folge 4: The Masked Singer Austria - 4. Folge vom 29.09.2020
113 Min.Folge vom 29.09.2020Ab 6
Nach "Falke" James Cottriall und "Steinbock" Alfons Haider musste sich vergangenen Dienstag die singende Katze demaskieren. Und dass sich darunter Schauspielerin Sabine Petzl versteckte, hatte kein Mitglied des Ratepanels um Elke Winken, Sasa Schwarzjirg, Nathan Trent und Moderatorin Arabella Kiesbauer geahnt. "Wir kennen uns fast 30 Jahre", zeigte sich Elke Winkens überrascht. Einmal mehr wurde bei "The Masked Singer Austria" bewiesen: Alles ist möglich und die Optionen, wer sich unter den fulminanten Masken versteckt, scheinen endlos.
Genre:Reality-Spielshow, Unterhaltung
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© ProsiebenSat.1 PULS4