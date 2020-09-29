Zum Inhalt springenBarrierefrei
The Masked Singer Austria

The Masked Singer Austria - 4. Folge vom 29.09.2020

PULS 4Staffel 1Folge 4vom 29.09.2020
The Masked Singer Austria - 4. Folge vom 29.09.2020

The Masked Singer Austria - 4. Folge vom 29.09.2020 Jetzt kostenlos streamen

The Masked Singer Austria

Folge 4: The Masked Singer Austria - 4. Folge vom 29.09.2020

113 Min.Folge vom 29.09.2020Ab 6

Nach "Falke" James Cottriall und "Steinbock" Alfons Haider musste sich vergangenen Dienstag die singende Katze demaskieren. Und dass sich darunter Schauspielerin Sabine Petzl versteckte, hatte kein Mitglied des Ratepanels um Elke Winken, Sasa Schwarzjirg, Nathan Trent und Moderatorin Arabella Kiesbauer geahnt. "Wir kennen uns fast 30 Jahre", zeigte sich Elke Winkens überrascht. Einmal mehr wurde bei "The Masked Singer Austria" bewiesen: Alles ist möglich und die Optionen, wer sich unter den fulminanten Masken versteckt, scheinen endlos.

