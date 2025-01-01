Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
The Mentalist

Eine Couch für Jane

WarnerStaffel 6Folge 10
Eine Couch für Jane

Eine Couch für JaneJetzt kostenlos streamen

The Mentalist

Folge 10: Eine Couch für Jane

42 Min.Ab 12

Patrick Jane wird vom FBI gefangen gehalten, weil er sich einer Zusammenarbeit verweigert. Doch seine ehemalige - und mittlerweile in die Bedeutungslosigkeit verbannte - Chefin Teresa Lisbon kann ihn doch umstimmen, zumindest in einem Fall mit dem FBI zu kooperieren: Das gesamte amerikanische Finanzsystem ist gefährdet, nachdem Abel Schneidermann entführt wurde. Er ist der Kopf des Teams, das den Quellcode zum Schutz des US-Bankensystems entwarf.

Weitere Folgen in Staffel 6

Alle Staffeln im Überblick

The Mentalist
Warner
The Mentalist

The Mentalist

Alle 7 Staffeln und Folgen