The Mentalist
Folge 11: Die Lektion
41 Min.Ab 12
Fünf DEA-Beamte werden brutal ermordet. Die Liste der Verdächtigen ist ebenso lang wie illuster. Schließlich gerät Francisco "Paco" Perez, hochrangiges Mitglied eines Drogenkartells, ins Visier der Ermittler. Doch Patrick Jane hat es eine Person ganz besonders angetan: Pacos Geliebte Krystal, auf die er ein Auge geworfen hat. Krystal ihrerseits wird noch für eine gehörige Überraschung sorgen ...
The Mentalist
Alle 7 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi-Drama, Mystery
Produktion:US, 2008
Altersfreigabe:
12
