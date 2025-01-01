The Mentalist
Folge 9: Der Deal
42 Min.Ab 12
Zwei Jahre ist es her, dass Patrick Jane den Mörder seiner Familie umbrachte. Auf einer mexikanischen Insel scheint er in Sicherheit vor den Recherchen des FBI-Agenten Abbott zu sein. Doch dann verliebt sich Patrick in die schöne Touristin Kim Fischer - er kann nicht wissen, dass auch sie für das FBI arbeitet. Letztendlich lässt er sich zurück in die USA locken. Schnappt die Falle zu?
