The Mentalist
Folge 16: Ein guter Schwindel
40 Min.Ab 12
Kunsträuber überfallen die Galerie von John Hannigan und töten ihn. Patrick Jane schlägt Agent Abbott vor, die Kunstraubabteilung des FBI bei diesem Fall zu unterstützen und entwickelt eine List, um die Räuber aus der Reserve zu locken: Er schmeißt eine Party in einer exklusiven Villa, in der bedeutende Kunstwerke platziert wurden. Um an die Bande heranzukommen, lädt Abbott Aaron Pulaski ein, der offenbar der Mittelsmann der Räuber ist. Der nimmt den Köder dankend an ...
Alle 7 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi-Drama, Mystery
Produktion:US, 2008
Altersfreigabe:
12DESORIENTIERUNG
Copyrights:© Warner Bros. Entertainment GmbH
