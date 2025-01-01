Zum Inhalt springenBarrierefrei
The Mentalist

Ein guter Schwindel

WarnerStaffel 6Folge 16
Ein guter Schwindel

The Mentalist

Folge 16: Ein guter Schwindel

40 Min.Ab 12

Kunsträuber überfallen die Galerie von John Hannigan und töten ihn. Patrick Jane schlägt Agent Abbott vor, die Kunstraubabteilung des FBI bei diesem Fall zu unterstützen und entwickelt eine List, um die Räuber aus der Reserve zu locken: Er schmeißt eine Party in einer exklusiven Villa, in der bedeutende Kunstwerke platziert wurden. Um an die Bande heranzukommen, lädt Abbott Aaron Pulaski ein, der offenbar der Mittelsmann der Räuber ist. Der nimmt den Köder dankend an ...

The Mentalist
The Mentalist

The Mentalist

