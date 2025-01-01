The Mentalist
Folge 18: Honig für den Bären
42 Min.Ab 12
Nahe eines exklusiven Herrenclubs wird Madison Pryce tot aufgefunden. Wie sich herausstellt, arbeitete die lesbische junge Frau als Prostituierte auf dem Gelände des Foragers' Club. Betreiber Peter Kilgallen persönlich traf dieses Arrangement. Doch dann wird auch er umgebracht. Eine erste Spur führt Lisbon und Patrick Jane zu dem Golfprofi Grant Kimura, der Madison kurz vor ihrem Tod aufgesucht hat. Doch offenbar hat der Sportler eine weiße Weste ...
