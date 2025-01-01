Zum Inhalt springenBarrierefrei
The Mentalist

WarnerStaffel 6Folge 21
The Mentalist

Folge 21: Veni, Vidi, Vici

40 Min.Ab 12

Patrick Jane und Lisbon sind noch immer dem Menschenhändlerring auf der Spur. Jane ist sich sicher, dass der Geschäftsmann Michael Ridley dahinter steckt, doch er hat noch keine Beweise gegen ihn in der Hand. Immerhin kann das FBI den Chirurgen Alexander Lark dingfest machen, der den Opfern die Organe für den illegalen Handel entnommen hat. Der belastet Ridley schwer, woraufhin er festgenommen wird. Doch Ridley ist schon bald wieder auf freiem Fuß ...

