The Mentalist
Folge 21: Veni, Vidi, Vici
40 Min.Ab 12
Patrick Jane und Lisbon sind noch immer dem Menschenhändlerring auf der Spur. Jane ist sich sicher, dass der Geschäftsmann Michael Ridley dahinter steckt, doch er hat noch keine Beweise gegen ihn in der Hand. Immerhin kann das FBI den Chirurgen Alexander Lark dingfest machen, der den Opfern die Organe für den illegalen Handel entnommen hat. Der belastet Ridley schwer, woraufhin er festgenommen wird. Doch Ridley ist schon bald wieder auf freiem Fuß ...
