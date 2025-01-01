Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
The Originals

Ich höre dein Klopfen

WarnerStaffel 4Folge 5
Ich höre dein Klopfen

Ich höre dein KlopfenJetzt kostenlos streamen

The Originals

Folge 5: Ich höre dein Klopfen

41 Min.Ab 12

Die böse Macht des Hollow findet einen Kanal, durch den sie von Marcel und Klaus Besitz ergreifen kann. Sie manifestiert sich jeweils in zwei Personen, auf die ihre Opfer nicht gut zu sprechen sind: Klaus erscheint sein Vater, der seinen Sohn auffordert, Marcel umzubringen und Marcel sieht Elijah, der ihm befiehlt, Klaus zu töten. Nur wenn beide Männer tot sind, kann das Hollow zu seiner vollen zerstörerischen Größe heranwachsen ?

Weitere Folgen in Staffel 4

Alle Staffeln im Überblick

The Originals
Warner
The Originals

The Originals

Alle 5 Staffeln und Folgen