Folge 5: Ich höre dein Klopfen
41 Min.Ab 12
Die böse Macht des Hollow findet einen Kanal, durch den sie von Marcel und Klaus Besitz ergreifen kann. Sie manifestiert sich jeweils in zwei Personen, auf die ihre Opfer nicht gut zu sprechen sind: Klaus erscheint sein Vater, der seinen Sohn auffordert, Marcel umzubringen und Marcel sieht Elijah, der ihm befiehlt, Klaus zu töten. Nur wenn beide Männer tot sind, kann das Hollow zu seiner vollen zerstörerischen Größe heranwachsen ?
