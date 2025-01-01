The Originals
Folge 3: Das alte Böse
41 Min.Ab 16
Nachdem sie erfahren, dass drei weitere Kinder aus der Stadt verschwunden sind, töten Marcel und Adam einen Hexer, der die Kinder im Auftrag des unbekannten Bösen entführt hat und durch deren Lebenskraft sich das Böse nährt. An diese böse Macht kann sich Vincent noch genau erinnern, nahm sie ihm schließlich vor langer Zeit seine schwangere Frau Eva. Als der Mikaelson-Spross Hope plötzlich krank wird, hat Vincent eine schlimme Vermutung ...
The Originals
Alle 5 Staffeln und Folgen
Genre:Drama, Fantasie, Science Fiction
Produktion:US, 2013
Altersfreigabe:
16
Copyrights:© Warner Brothers International Television Distribution Inc.
