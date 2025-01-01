The Originals
Folge 9: Königin Tod
41 Min.Ab 12
Elijah ist in der Gewalt des Hollow, seine Situation scheint ausweglos. Das Hollow fordert von den Mikaelsons nämlich den letzten Knochen, um wiedergeboren werden zu können. Bekommt es ihn nicht, so soll ganz New Orleans untergehen. Den Mikaelsons, Marcel und Vincent gelingt es nicht, das Hollow auszutricksen. Wutentbrannt entfacht es seine dämonische Macht und startet den Angriff gegen all seine Feinde ...
The Originals
Alle 5 Staffeln und Folgen
Genre:Drama, Fantasie, Science Fiction
Produktion:US, 2013
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Warner Brothers International Television Distribution Inc.
Enthält Produktplatzierungen