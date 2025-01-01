The Originals
Folge 7: Ein neuer Freund für Hope
41 Min.Ab 16
Um den Hollow daran zu hindern, in das Anwesen ihrer Familie einzudringen, belegt Freya das Haus mit einem Schutz-Zauber, der wirkt, solange Freya am Leben ist. Die Anhänger der bösen Macht haben es auf das Anwesen abgesehen, schließlich liegt dort einer der vier Knochen des Hollow. Er braucht ihn, um sich manifestieren zu können. Als Freya überraschend angegriffen wird, ist das Leben aller, die unter dem Schutz-Zauber stehen, bedroht ...
Genre:Drama, Fantasie, Science Fiction
Produktion:US, 2013
