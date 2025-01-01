The Originals
Folge 6: Ein Sack voller Kobras
41 Min.Ab 12
Die Mikaelsons laden zu einem rauschenden Fest - mit Hintergedanken: Mit Vincents Hilfe wollen sie die Anhänger des Hollow unter den Geladenen ausfindig machen. Bald stellt sich heraus, dass Dominic mit dem Hollow in Verbindung steht: Elijah soll ihm Vincent und Marcel ausliefern, so dass die dunkle Macht sich in ihnen manifestieren kann. Unterdessen macht Hayley in einem Lagerraum eine merkwürdige Entdeckung ...
The Originals
Genre:Drama, Fantasie, Science Fiction
Produktion:US, 2013
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Warner Brothers International Television Distribution Inc.
Enthält Produktplatzierungen