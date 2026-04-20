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The Rookie

Ein neuer Anfang

ATVStaffel 1Folge 1vom 20.04.2026
Ein neuer Anfang

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The Rookie

Folge 1: Ein neuer Anfang

42 Min.Folge vom 20.04.2026Ab 12

John Nolan verlässt seine Kleinstadt, um in Los Angeles einen Neuanfang zu wagen und Polizist zu werden. Doch als ältester Rekrut der Akademie erntet er skeptische Blicke. Einige Vorgesetzte halten ihn für einen Mann in der Midlife-Crisis. Nolan und die anderen Polizeianwärter werden von Sekunde eins auf eine harte Probe gestellt und riskante Einsätze wie eine Geiselnahme lassen nicht lange auf sich warten.

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