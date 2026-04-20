The Rookie
Folge 1: Ein neuer Anfang
42 Min.Folge vom 20.04.2026Ab 12
John Nolan verlässt seine Kleinstadt, um in Los Angeles einen Neuanfang zu wagen und Polizist zu werden. Doch als ältester Rekrut der Akademie erntet er skeptische Blicke. Einige Vorgesetzte halten ihn für einen Mann in der Midlife-Crisis. Nolan und die anderen Polizeianwärter werden von Sekunde eins auf eine harte Probe gestellt und riskante Einsätze wie eine Geiselnahme lassen nicht lange auf sich warten.
Weitere Folgen in Staffel 1
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Alle Staffeln im Überblick
The Rookie
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi
Produktion:US, 2018
Altersfreigabe:
12DESORIENTIERUNG, GEWALT
Copyrights:© Season 1: LionsGate International (UK) Limited