Vom Guten, Schlechten und HässlichenJetzt kostenlos streamen
The Rookie
Folge 3: Vom Guten, Schlechten und Hässlichen
42 Min.Folge vom 22.04.2026Ab 12
Ein Vorfall bei einem Einsatz löst eine philosophische Debatte zwischen Nolan und Talia aus: Ist der Mensch von Grund auf gut oder schlecht? Und wie beeinflusst diese Überzeugung die Arbeit eines Polizisten? Parallel dazu macht sich Lucy zunehmend Gedanken um Tim, der in der schwierigen Situation mit seiner Frau scheinbar alle Grenzen überschreitet und dabei sein eigenes Wohlergehen komplett vernachlässigt.
Weitere Folgen in Staffel 1
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The Rookie
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi
Produktion:US, 2018
Altersfreigabe:
12DESORIENTIERUNG, GEWALT
Copyrights:© Season 1-2: LionsGate International (UK) Limited
Enthält Produktplatzierungen