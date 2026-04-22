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The Rookie

Vom Guten, Schlechten und Hässlichen

ATVStaffel 1Folge 3vom 22.04.2026
Vom Guten, Schlechten und Hässlichen

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The Rookie

Folge 3: Vom Guten, Schlechten und Hässlichen

42 Min.Folge vom 22.04.2026Ab 12

Ein Vorfall bei einem Einsatz löst eine philosophische Debatte zwischen Nolan und Talia aus: Ist der Mensch von Grund auf gut oder schlecht? Und wie beeinflusst diese Überzeugung die Arbeit eines Polizisten? Parallel dazu macht sich Lucy zunehmend Gedanken um Tim, der in der schwierigen Situation mit seiner Frau scheinbar alle Grenzen überschreitet und dabei sein eigenes Wohlergehen komplett vernachlässigt.

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