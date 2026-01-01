The Rookie
1 StaffelAb 16
1 StaffelAb 16
The Rookie
John Nolan krempelt sein Leben komplett um: Statt in den wohlverdienten Ruhestand zu gehen, zieht der ehemalige Bauunternehmer nach Los Angeles, um seinen Jugendtraum zu verwirklichen. Als ältester Rekrut in der Geschichte des LAPD kämpft er sich durch die Polizeiausbildung - umgeben von Kollegen, die halb so alt sind wie er.
Genre:Krimi
Produktion:US, 2018
Altersfreigabe:
16DESORIENTIERUNG, GEWALT
Copyrights:© Season 1-5: LionsGate International (UK) Limited
Enthält Produktplatzierungen
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