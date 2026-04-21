The Rookie
Folge 2: Crashkurs
42 Min.Folge vom 21.04.2026Ab 12
Ein Entführungsfall bringt Nolan dazu, sich grundlegende Fragen über Recht und Gewissen zu stellen. Talia macht ihm klar, dass er tief in sich selbst blicken muss, um den richtigen Weg zu finden. Parallel dazu wird Lucys Geduld durch einen Wechsel in der Ausbildung auf eine harte Probe gestellt - ihr neuer Mentor hat es faustdick hinter den Ohren.
Weitere Folgen in Staffel 1
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Alle Staffeln im Überblick
The Rookie
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi
Produktion:US, 2018
Altersfreigabe:
12DESORIENTIERUNG, GEWALT
Copyrights:© Season 1-2: LionsGate International (UK) Limited
Enthält Produktplatzierungen