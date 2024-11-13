Kontrastreiche ErinnerungenJetzt kostenlos streamen
The Taste
Folge 4: Kontrastreiche Erinnerungen
137 Min.Folge vom 13.11.2024Ab 6
Von der "The Taste"-Kandidatin zur 2-Sterne-Köchin: Mit 22 Jahren kochte Rosina Ostler im Team von Alexander Herrmann, schaffte es bis ins Finale der 2. Staffel. Danach startete ihre steile Kochkarriere. Heute ist Rosina Küchenchefin im "Alois" in München - und wurde in diesem Jahr gleich mit zwei Sternen vom Guide Michelin ausgezeichnet. Bei den Teamaufgaben setzt die Gastjurorin aufs Thema "Kontraste". Kann ihr ehemaliger Coach mit seinen Kandidaten überzeugen?
